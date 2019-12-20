https://static.news.ru/photo/79982674-2330-11ea-8a91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Палата по патентным спорам отказала входящей в Rambler Group «Компании Афиша» в удовлетворении требования запретить использование слова «Афиша» в товарном знаке МТС.

Об этом журналистам «Интерфакс» рассказали в пресс-службе оператора связи.

Коллегия Палаты по патентным спорам отказала в удовлетворении возражений «Компании Афиша» против торгового знака «МТС Афиша», — подчеркнул представитель организации.

Как ранее писал NEWS.ru, входящая в Rambler Group «Компания Афиша» требовала запретить использование слова «Афиша» в товарных знаках. С соответствующим заявлением представители организации обратились в Палату по патентным спорам. Иск зарегистрирован к компаниям МТС и «Яндекс». Претензии предъявлены к сервисам по продаже билетов «МТС Афиша» и «Яндекс.Афиша».

МТС ответила на это шуткой в Twitter.