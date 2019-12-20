Палата по патентным спорам отказала входящей в Rambler Group «Компании Афиша» в удовлетворении требования запретить использование слова «Афиша» в товарном знаке МТС.
Об этом журналистам «Интерфакс»
Коллегия Палаты по патентным спорам отказала в удовлетворении возражений «Компании Афиша» против торгового знака «МТС Афиша», — подчеркнул представитель организации.
Как ранее писал NEWS.ru, входящая в Rambler Group «Компания Афиша» требовала запретить использование слова «Афиша» в товарных знаках. С соответствующим заявлением представители организации обратились в Палату по патентным спорам. Иск зарегистрирован к компаниям МТС и «Яндекс». Претензии предъявлены к сервисам по продаже билетов «МТС Афиша» и «Яндекс.Афиша».
МТС ответила на это шуткой в Twitter.
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