https://static.news.ru/photo/6c279e26-4761-11e9-8f64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky / Global look press

В России заработал индекс изоляции граждан страны, который оценивает число не выходящих из дома и соблюдающих карантин граждан страны. Об этом сообщили в пресс-службе интернет-компании «Яндекс», создавшей систему.

Мы начали оценивать уровень самоизоляции жителей городов. Проще говоря, как много людей сидит дома. Для этого аналитики «Яндекса» рассчитали специальный индекс самоизоляции. Чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 — «на улицах много людей» до 5 — «все сидят по домам», — цитирует интернет-компанию RNS.

В «Яндексе» пояснили, что для расчёта индекса используются обезличенные данные по использованию приложений. Затем эти показатели сводятся к единой шкале. Цифра 0 на ней равносильна количеству людей на улицах в час пик, а 5 — числу людей на улицах ночью.

Сейчас на сайте проекта можно увидеть данные по всем городам-миллионникам, а также гистограмму по дням для Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и нескольких городов ближнего зарубежья. Там же можно сравнить города с населением более 1 млн человек по баллу самоизоляции.

Данные обновляются каждый день. В ближайшее время индекс самоизоляции рассчитают и для городов с населением от 50 тыс. человек, пояснили в компании.

Всего в России выявлено 1836 случаев инфицирования, 64 пациента выписаны из больниц, 9 умерли. По всему миру COVID-19 подхватили более 723 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончались.

Как писал NEWS.ru, адвокат Тимур Маршани считает необходимыми и законными те ограничения, которые введены в Московском регионе на фоне пандемии коронавируса.