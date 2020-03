https://static.news.ru/photo/54b850ee-6f2b-11ea-bd0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самыми популярными композициями среди пользователей «Яндекс.Музыки» во время удалённой работы стали хиты 1990-х и начала 2000-х годов, песни с жизнеутверждающими текстами и звук банкомата, который отсчитывает банкноты.

По данным пресс-службы сервиса, настроиться на работу россиянам помогает разнообразная музыка — от Mr. Brightside The Killers и Zombie The Cranberries до Валерия Меладзе, Бритни Спирс, «Иванушек International» и группы «Руки вверх!».

Кстати, настроение россиянам поднимают не только песни, но и звуки. В топе — звук банкомата, отсчитывающего банкноты, и мурчание котика, — отметили в «Яндекс.Музыке».

Также в топ вошли мотивирующие композиции, такие как Eye of the Tiger группы Survivor, Don't stop me now Queen, It's my life Bon Jovi и I will survive Глории Гейнор.

Треть пользователей предпочитают слушать классическую и инструментальную музыку, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты Роскачества посоветовали россиянам во время удалённой работы не употреблять фастфуд и алкогольные напитки, отдав предпочтение спортивным нагрузкам.