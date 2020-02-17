Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

В Мордовии судят 39-летнего мужчину, который ограбил и изнасиловал свою пожилую мать. Об этом сообщило управление СК РФ по региону.

По данным следствия, в августе 2019 года пьяный мужчина стал требовать у 62-летней матери деньги, чтобы купить спиртное. Когда пенсионерка ответила отказом, сын, применив силу, забрал кошелек. В нем находились...