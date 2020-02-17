Телеведущий Леонид Якубович прокомментировал слова члена Совфеда и председателя «Союза пенсионеров России» Валерия Рязанского о том, что жаловаться на пенсии имеют право только труженики.
Рязанский считает, что российские звёзды должны постыдиться и не говорить о своих пенсионных доходах,
Ну, пусть он мне это в глаза скажет. Ему б такую пенсию, как у него зарплата. И всё было бы нормально, — заявил Якубович в разговоре с Telegram-каналом «Подъём».
Как писал NEWS.ru, Якубович, возмущающийся нынешней пенсионной системой, является человеком советской формации. Таким образом член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Василий Иконников объяснил, почему телеведущий недоволен своими выплатами.
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