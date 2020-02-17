https://static.news.ru/photo/2f937304-532c-11ea-a8f3-fa163e074e61_660.jpg Леонид Якубович Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Леонид Якубович, возмущающийся нынешней пенсионной системой, является человеком советской формации. Таким образом член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Василий Иконников объяснил, почему телеведущий недоволен своими выплатами.

Якубович рассуждает как человек советской формации. Он свято верил, что пенсия его обеспечит в старости. Советские пенсионеры были обеспечены. В этом психология, — отметил Иконников в разговоре с Telegram-каналом «Подъём».

По его словам, у нас распределительная, а не накопительная система. Денежные средства распределяются по принципу солидарности и взаимопомощи поколениям. Похожая система была в СССР.

Как писал NEWS.ru, Якубович заявил, что быстрому решению вопроса пенсий может поспособствовать получение минимальной пенсии главой Минтруда РФ. По его словам, «всё было нормально, если бы министр труда получал бы 23 тысячи рублей в месяц».