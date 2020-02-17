https://static.news.ru/photo/01730292-5326-11ea-b6d2-fa163e074e61_660.jpg Леонид Якубович Фото: АГН «Москва»

Телеведущий Леонид Якубович заявил, что быстрому решению вопроса пенсий может поспособствовать получение минимальной пенсии главой Минтруда РФ.

Это же не только моё мнение. Я сейчас выражаю мнение, вероятно, миллиона пенсионеров, которые живут в этой стране. Поэтому я один ничего не добьюсь, — сказал РИА Новости Якубович.

По его словам, «всё было нормально, если бы министр труда получал бы 23 тысячи рублей в месяц».

Как ранее писал NEWS.ru, Леонид Якубович поделился тем, что не понимает, куда делись отчисления в Пенсионный фонд с его зарплаты за почти 60-летний стаж работы.