Телеведущий Леонид Якубович заявил, что быстрому решению вопроса пенсий может поспособствовать получение минимальной пенсии главой Минтруда РФ.
Это же не только моё мнение. Я сейчас выражаю мнение, вероятно, миллиона пенсионеров, которые живут в этой стране. Поэтому я один ничего не добьюсь, — сказал РИА Новости Якубович.
По его словам, «всё было нормально, если бы министр труда получал бы 23 тысячи рублей в месяц».
Как ранее писал NEWS.ru, Леонид Якубович поделился тем, что не понимает, куда делись отчисления в Пенсионный фонд с его зарплаты за почти 60-летний стаж работы.
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