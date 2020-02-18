https://static.news.ru/photo/33e5eb36-52c2-11ea-9f43-fa163e074e61_660.jpg Леонид Якубович Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Леонид Якубович поделился, что не понимает куда делись отчисления в пенсионный фонд от его зарплаты за почти 60-летний стаж работы. Об этом сообщил портал Teleprogramma.pro.

Я, как и многие, с кем я разговаривал, не можем взять в толк, а что, собственно, происходит. Я работаю с 1962 года. Трудовой стаж у меня с 1961 года и все это время государство вычитало у меня деньги. По-моему, 13 процентов на пенсию. Ну и куда делись мои деньги? Если посчитать, сколько я за это время отложил, то мне жизни не хватит, чтобы воспользоваться этими деньгами, — привели слова ведущего на портале.

Он добавил, что пока деньги не тратит и планирует отдать деньги своим родственникам.

Я пенсию ни на что пока не трачу. Мне её перечисляют на счет. У меня она 23 тысячи рублей. Но я работаю. У меня сейчас дочь учится, внучка учится. Им пригодятся эти средства, так что у меня есть, на что тратить деньги. Я считаю, что эту проблему с мизерными пенсиями не решить, — процитировали ведущего на сайте.

Он отметил, что не понимает систему отчислений в пенсионный фонд и почему у государства нет денег на пенсии, когда все работающие люди платят проценты из зарплаты.

Я никогда не мог понять, что значит — в пенсионном фонде нет денег. У каждого вычитают 13 процентов из зарплаты. Ну и дальше чего? Вот этого я понять не могу. Ну конечно, все это грустно, — подытожил телеведущий.

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