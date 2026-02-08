Зимняя Олимпиада — 2026
Яблочная начинка для блинов: вкус детства! Готовлю на сковороде за 15 минут — полезно, ароматно и без сахара

Яблоки, тушеные с корицей, — это не просто начинка, а витаминный десерт. Корица естественным образом подчеркивает сладость фруктов, добавляет согревающие нотки и превращает простые яблоки в изысканное угощение.

Для начинки беру 3–4 крупных яблока (лучше кисло-сладких сортов, например, «семеренко» или «гренни смит»), очищаю их от кожуры и семян и нарезаю небольшими тонкими дольками или кубиками. В сковороду с толстым дном выкладываю яблочные дольки, добавляю 2–3 столовые ложки воды (чтобы яблоки не пригорели в начале тушения) и ставлю на средний огонь. Как только яблоки начнут пускать сок, добавляю 1–1,5 чайные ложки молотой корицы — ее количество можно регулировать по своему вкусу. При желании для аромата можно бросить щепотку мускатного ореха или добавить немного цедры лимона. Аккуратно перемешиваю и тушу под крышкой на небольшом огне около 10–15 минут, периодически помешивая. Яблоки должны стать очень мягкими, почти пюреобразными, но некоторые дольки могут сохранять форму. Если жидкость выкипела, а яблоки еще не готовы, можно добавить еще одну-две ложки воды. Когда начинка готова, снимаю крышку и даю ей потомиться еще пару минут, чтобы испарилась лишняя влага. Остужаю. Получается густая, ароматная и сладкая масса, которой удобно начинять блины, заворачивая их трубочкой или конвертом. Подавать можно с ложкой натурального йогурта.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
еда
рецепты
яблоки
блины
Масленица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
