Вывозной рейс из Камбоджи доставит на родину 121 россиянина

https://static.news.ru/photo/c319f282-9cb6-11ea-bcaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вывозной рейс авиакомпании «Россия» забрал из Камбоджи 126 граждан РФ и стран СНГ, которые не могли покинуть королевство в связи с прекращением регулярного авиасообщения из-за пандемии коронавируса.

В пресс-службе посольства России в Камбодже уточнили, что самолёт с 121 россиянином на борту следует по маршруту Пномпень — Новосибирск — Москва. Кроме них на рейсе находятся трое граждан Белоруссии и по одному представителю Киргизии и Молдавии.

Сотрудники российского посольства находились в аэропорту, чтобы оказать пассажирам помощь при регистрации, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что самолёт авиакомпании Royal Flight с российскими туристами из Индии прибыл в Екатеринбург. Вывозному рейсу не помешал даже разрушительный тропический циклон, в результате удара которого погибли около 80 человек.