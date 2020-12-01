Выпуск шоу с «шоколадным зайцем» Обамой признали расистским в США

В США посчитали расистским выпуск шоу «Международная пилорама» на телеканале НТВ. Так, предметом обсуждения стал скетч с участием актрисы, спародировавшей экс-президента Соединённых Штатов Барака Обаму.
В частности, в ролике запечатлён человек в образе американского политика. Ведущий проекта Тигран Кеосаян выводит «бывшего главу США» в эфир, сопровождая всё это словами, что политик является «тёмной страницей американской истории».
Через какое-то время перед зрителями появляется женщина, лицо и тело которой покрыто чёрной краской. Она исполняет песню «Шоколадный заяц» Пьера Нарцисса. После этого «Обама» в красной бандане, футболке и с украшениями на шее начинает выкрикивать Black Lives Matter.
Можете не орать. У нас нет расизма. Максимум вас с цыганом перепутают, вот и всё, — отмечает Кеосаян.
После этого ведущий шоу переходит к теме публикации мемуаров Обамы «Земля обетованная». На это «бывший глава США» отвечает, что считает данную книгу достижением, ведь никто из его родственников «вообще не умел писать».
В конце выпуска Кеосаян попросил процитировать несколько предложений из автобиографии. На это «Обама» стал зачитывать рэп следующего содержания: «жил простой мальчишка Барак Обама», за которого «голосовал весь штат Алабама».
Как
Стоит отметить, что певец Пьер Нарцисс назвал дебилизмом отрывок программы «Международная пилорама» Тиграна Кеосаяна, где актриса, измазанная чёрной краской, пародирует бывшего президента США.
В то же время главный редактор RT Маргарита Симоньян, которая пишет сценарии для «Международной пилорамы», написала в Telegram, что Кеосаян имеет право шутить подобным образом, так как и он, и она сама являются «чёрными» в России.
Ранее шоу Кеосаяна уже вызывало скандалы. В сентябре, как писал NEWS.ru, актрисе из передачи Екатерине Шмаковой пришлось извиниться за роль «митингующей белоруски» и за оскорбление жителей Белоруссии.