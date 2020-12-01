Выпуск шоу с «шоколадным зайцем» Обамой признали расистским в США

https://static.news.ru/photo/0f182b7e-33e6-11eb-aad1-fa163e074e61_660.jpg Фото: НТВ/youtobe.com

В США посчитали расистским выпуск шоу «Международная пилорама» на телеканале НТВ. Так, предметом обсуждения стал скетч с участием актрисы, спародировавшей экс-президента Соединённых Штатов Барака Обаму.

В частности, в ролике запечатлён человек в образе американского политика. Ведущий проекта Тигран Кеосаян выводит «бывшего главу США» в эфир, сопровождая всё это словами, что политик является «тёмной страницей американской истории».

Через какое-то время перед зрителями появляется женщина, лицо и тело которой покрыто чёрной краской. Она исполняет песню «Шоколадный заяц» Пьера Нарцисса. После этого «Обама» в красной бандане, футболке и с украшениями на шее начинает выкрикивать Black Lives Matter.

Можете не орать. У нас нет расизма. Максимум вас с цыганом перепутают, вот и всё, — отмечает Кеосаян.

После этого ведущий шоу переходит к теме публикации мемуаров Обамы «Земля обетованная». На это «бывший глава США» отвечает, что считает данную книгу достижением, ведь никто из его родственников «вообще не умел писать».

В конце выпуска Кеосаян попросил процитировать несколько предложений из автобиографии. На это «Обама» стал зачитывать рэп следующего содержания: «жил простой мальчишка Барак Обама», за которого «голосовал весь штат Алабама».

Как подчеркнули в американском издании TMZ, данный выпуск — это «90 секунд чистого расизма».

Стоит отметить, что певец Пьер Нарцисс назвал дебилизмом отрывок программы «Международная пилорама» Тиграна Кеосаяна, где актриса, измазанная чёрной краской, пародирует бывшего президента США.

В то же время главный редактор RT Маргарита Симоньян, которая пишет сценарии для «Международной пилорамы», написала в Telegram, что Кеосаян имеет право шутить подобным образом, так как и он, и она сама являются «чёрными» в России.

Ранее шоу Кеосаяна уже вызывало скандалы. В сентябре, как писал NEWS.ru, актрисе из передачи Екатерине Шмаковой пришлось извиниться за роль «митингующей белоруски» и за оскорбление жителей Белоруссии.