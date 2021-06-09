«Выглядит как заказ»: Ресторатор высказался о задержании Хованского

https://static.news.ru/photo/6c45a444-c8fa-11eb-9cb3-96000091f725_660.jpg Юрий Хованский Фото: Юрий Хованский/youtube.com

Экс-ведущий онлайн-шоу Versus Battle Александр Тимарцев, более известный как Ресторатор, в беседе с NEWS.ru прокомментировал задержание видеоблогера Юрия Хованского по делу об оправдании терроризма.

Выглядит как заказ, очевидно. Поправьте меня, если я не прав, но ролик вышел раньше, чем закон об оправдании терроризма. Соответственно, он не должен вообще иметь никакой юридической силы. Но ролик мне не нравится, да. Плохой. Безвкусно. Это на уровне мета какой-то иронии, но это очень плохо, — сказал Ресторатор.

Ранее сообщалось, что видеоблогера задержали в Санкт-Петербурге по делу об оправдании терроризма. Речь идёт о статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». На данный момент неизвестно, в каком статусе сейчас находится блогер.

По предварительной информации, поводом к задержанию стала песня про «Норд-Ост». Ролик был выложен год назад. Ночью прошли обыски в его квартире в Петербурге, после чего молодого человека увезли в отдел на допрос.