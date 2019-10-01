https://static.news.ru/photo/36f3a3ec-e457-11e9-8a16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин направил в Государственную думу на ратификацию дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма. Документ криминализирует выезд за рубеж для занятия террористической деятельностью.

Как передаёт « Интерфакс », такие поездки правоохранительными органами РФ будут квалифицироваться как покушение на теракт или подготовка к теракту и повлекут за собой уголовную ответственность.

Протокол определяет деяние как выезд человека в страну, где он постоянно не проживает и гражданином которой не является, с целью осуществления теракта или содействия ему, а также для подготовки террористов или прохождения такой подготовки.

Ранее, как сообщал News.ru, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин отчитался об уничтожении в Сирии группировок запрещённых в РФ террористических организаций ИГ и «Джабхат ан-Нусра».