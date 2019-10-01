Президент России Владимир Путин направил в Государственную думу на ратификацию дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма. Документ криминализирует выезд за рубеж для занятия террористической деятельностью.
Как передаёт «
Протокол определяет деяние как выезд человека в страну, где он постоянно не проживает и гражданином которой не является, с целью осуществления теракта или содействия ему, а также для подготовки террористов или прохождения такой подготовки.
Ранее, как сообщал News.ru, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин отчитался об уничтожении в Сирии группировок запрещённых в РФ террористических организаций ИГ и «Джабхат ан-Нусра».