Вузы Москвы рассказали о действующих мерах сдерживания COVID-19

https://static.news.ru/photo/cea27072-0582-11eb-9925-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство московских вузов в октябре 2020 года не планируют вводить дополнительных изменений в формат обучения студентов по примеру школ, которые отправят всех учащихся на двухнедельные каникулы.

Высшие учебные заведения действуют в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по принципах работы в условиях пандемии, сообщает РИА Новости.

Мы работаем по модели, рекомендованной Роспотребнадзором. То есть студенты заочной и очно-заочной форм обучения полностью переведены на дистант, а студенты очной формы учатся в смешанном формате: 2-3 раза в неделю занятия проходят в университете, а остальное время — в дистанционном режиме... Мы продолжим работать в этом же формате, — сообщил проректор по учебной работе Московского государственного педагогического университета Дмитрий Агранат.

Он отметил, что если у кого-то из преподавателей обнаруживают COVID, то вся его кафедра переводится на карантин.

Заболевших крайне мало — 0,01% от общего количества сотрудников и обучающихся, то есть буквально единицы, — добавили в пресс-службе МГПУ.

В то же время в Московском государственном лингвистическом университете приняли решение с 5 по 28 октября перевести на удалённое обучение всех студентов кроме первокурсников, учащихся Военного учебного центра вуза, а также посещающих подготовительные курсы.

РНИМУ имени Пирогова сообщил, что отменил очное посещение вуза для всех студентов и преподавателей с 5 по 18 октября. А также ввёл ограничения в общежитиях.

В Высшей школе экономики сообщили, что перевели часть учащихся на дистанционное обучение. При этом в случае контакта с переносчиком COVID-19 отдельные студенты, преподаватели, кафедры, группы студентов, и целые курсы в обязательном порядке могут быть переведены на онлайн-обучение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Москвы в октябре отправляют всех школьников на расширенные двухнедельные осенние каникулы в связи с ухудшением эпидемиологический ситуации.