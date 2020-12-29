Вторая волна аномальных морозов придёт в Сибирь в начале января

https://static.news.ru/photo/b00f89b0-49c5-11eb-956f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Регионы Западной Сибири в новогодние праздники столкнутся со второй волной аномально холодной погоды, сообщила начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

В конце декабря в отдельных регионах Западной Сибири температура воздуха опускалась до минус 49 градусов. Лапчик отметила, что при этом были побиты температурные рекорды, которые держались от 50 до 100 лет.

Вторая волна холода, более продолжительная, будет наблюдаться в первой декаде января, — цитирует синоптика ТАСС.

В начале 2021 года в Западной Сибири температура будет ниже средних многолетних значений на 8–10 градусов — в отдельных местах до минус 42, в целом около минус 30–35.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд связал приход аномальных морозов в некоторые регионы России с глобальным потеплением, передавал NEWS.ru. По словам специалиста, этот процесс характеризуется не только сильной жарой, но и большими перепадами температур.