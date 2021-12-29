Меньше скромности, больше блеска: как встретить год Тигра

Наступающий 2022-й по восточному гороскопу год Водяного Тигра. Согласно китайской традиции, он считается периодом значимых перемен и потрясений, более того, есть поверье, что каждый год повторяются события 60-летней давности, поэтому любители восточного фольклора обращают внимание на то, что происходило в истории в 1962 году. NEWS.ru узнал, как правильно встретить год одного из самых красивых представителей кошачьих.

В китайской астрологии год Водяного Тигра наступает 4 февраля. Но даже его встреча в ночь с 31 декабря на 1 января «всё равно несёт мощный посыл», считает специалист по восточной метафизике Екатерина Самарина. Потому что энергия полосатого хищника присутствует уже с ноября. Встречать праздник нужно бурно, ярко, весело, сообщила она NEWS.ru.

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Новогодний стол должен быть изобильным. Желательно, чтобы присутствовало не менее 12 блюд. Хорошо, если будут символы изобилия — все продукты, которые россыпью. Виноград с косточками, орехи, семечки, мак, гранат. Последний следует есть тем, кто хочет забеременеть или разродиться множеством проектов на работе. Китайцы всегда рекомендуют ставить на новогодний стол пельмени или манты. Они приносят финансовое благополучие. Екатерина Самарина специалист по восточной метафизике специалист по восточной метафизике

Наступающий год по сравнению с предыдущим будет активным и подвижным. Поэтому наряд следует выбирать по принципу «меньше скромности, больше блеска», сообщает Самарина. Тигр любит всё яркое, кричащее. Подойдут и платья с пайетками, и длина мини. Для привлечения богатства следует выбирать наряд красного цвета. Его же можно использовать в декоре, макияже. Если подарить человеку предмет красного цвета, это принесёт ему удачу.

Красный — это цвет огня. Хоть тигр и водяной, но деньги для него — это огонь. Красный цвет можно заменить огнём — зажечь свечи, побольше иллюминации, яркости. Тогда (согласно китайскому фольклору. — NEWS.ru) денежный поток будет неиссякаем, — сообщает Самарина.

Эксперт добавила, что по народным китайским поверьям для привлечения удачи, богатства и процветания важно делать акцент на южный сектор дома. Поставить туда ёлку, зажечь гирлянду. Здесь должно быть много света в виде ламп, торшеров, бра и свечей красного или зелёного цвета. Любые живые растения, которые стремятся к солнышку, тоже будут вполне уместны.

Год Тигра всегда считается годом реализации большой энергии, человеческого потенциала, но в то же время конфликтов, агрессивных действий, происшествий, отметил в разговоре с NEWS.ru китаевед, публицист Николай Вавилов. Следующие 12 месяцев обещают быть сложными, но интересными.

Михаил Терещенко/ТАСС

В целом год считается счастливым для людей, рождённых в год Тигра. У них происходят изменения судьбы, которые закладывают основу на следующие 12 лет. Поэтому китайцы традиционно рекомендуют тем, кто родился в этот год, не принимать кардинальных решений в своей жизни и действовать предельно аккуратно. Чтобы защитить себя от избыточного влияния Тигра, рождённые в его год надевают одежду красного цвета. Николай Вавилов китаевед, публицист китаевед, публицист

Древний китайский календарь измеряет историю 60-летними циклами, добавил Вавилов. Традиционно считается, что с такой периодичностью многие события повторяются. К слову, 1962 год, который также был годом Тигра, был богат на события: в мире случилось более десятка авиакатастроф с десятками погибших, США ввели полное эмбарго с Кубой, в СССР запустили спутник «Космос-1», а в журнале «Новый мир» была опубликована повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

Chong Voon Chung/XinHua/Global Look Press

Для человека «работает» то, во что он сам верит. Это так называемое самоисполняющееся предсказание, самосбывающееся пророчество, сообщил NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников. Если он сам верит, что встреча Нового года в красном наряде или 12 блюд на столе принесут ему удачу, то так оно и будет. События сложатся хорошо, потому что настрой изначально позитивный.

Год правильно встретить так, как правильно для самого человека. Если он думает, что счастье принесёт его любимый халат в домашней обстановке, значит, так оно и будет. Если он, наоборот, очень подвержен чужому влиянию, слушает, что говорят окружающие или пишут СМИ, значит, так надо и делать. Как в той шутке: «Это поможет?» — «Ну уж точно не навредит». Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Если окружающие критикуют человека за те или иные действия во время подготовки к праздничной ночи, это надо пресекать, сообщает специалист. Иначе возможен так называемый эффект порчи или сглаза. С научной точки зрения это создание очага возбуждения в мозгу, который постоянно генерирует страхи. А, по его словам, то, чего мы больше всего боимся, с нами и случается. Психолог подчеркнул, что самое важное — это позитивный настрой.