Все удивляются этой сырной закуске, а попробовав — просят рецепт!

Нежные мини-голубцы с моцареллой в рисовой бумаге — это оригинальная закуска, которая удивит ваших гостей и станет украшением любого стола. Сочетание хрустящей оболочки и тягучего сыра внутри создает неповторимый вкусовой контраст.

Для приготовления нарежьте 200 г моцареллы брусочками. Восемь листов рисовой бумаги разрежьте пополам, смочите водой и дайте размягчиться 20–30 секунд. Заверните сыр в рисовую бумагу, формируя аккуратные рулетики. Обжарьте на растительном масле до золотистого цвета, добавьте 30 г соуса терияки и 5 г соевого соуса, тушите 2 минуты до плавления сыра. Подавайте, посыпав жареным кунжутом.

Эти мини-голубцы получаются хрустящими снаружи и нежными внутри, с насыщенным азиатским вкусом. Они отлично подойдут как для фуршета, так и в качестве оригинальной закуски к основному блюду. Попробуйте — и этот рецепт станет вашей визитной карточкой!

