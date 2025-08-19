Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 15:46

Все удивляются этой сырной закуске, а попробовав — просят рецепт!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежные мини-голубцы с моцареллой в рисовой бумаге — это оригинальная закуска, которая удивит ваших гостей и станет украшением любого стола. Сочетание хрустящей оболочки и тягучего сыра внутри создает неповторимый вкусовой контраст.

Для приготовления нарежьте 200 г моцареллы брусочками. Восемь листов рисовой бумаги разрежьте пополам, смочите водой и дайте размягчиться 20–30 секунд. Заверните сыр в рисовую бумагу, формируя аккуратные рулетики. Обжарьте на растительном масле до золотистого цвета, добавьте 30 г соуса терияки и 5 г соевого соуса, тушите 2 минуты до плавления сыра. Подавайте, посыпав жареным кунжутом.

Эти мини-голубцы получаются хрустящими снаружи и нежными внутри, с насыщенным азиатским вкусом. Они отлично подойдут как для фуршета, так и в качестве оригинальной закуски к основному блюду. Попробуйте — и этот рецепт станет вашей визитной карточкой!

Ранее сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

сыры
моцарелла
рецепты
еда
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрывные потоки солнечного ветра вызвали на Земле серьезную аномалию
Поразит до глубины души: готовим сладкие маринованные огурцы на зиму
Захарова раскрыла, в чем уличили Зеленского на встрече в Белом доме
Политолог объяснил решение Трампа не присутствовать на встрече РФ и Украины
Психотерапевт объяснила главные правила защиты от сталкера
Главы минобороны стран НАТО проведут конференцию по Украине
«Моего ребенка насиловал зять»: женщина посадила родственника на 17 лет
Лавров назвал условие независимости Украины
Патриарх Кирилл наградил вдову бывшего мэра Москвы
Стало известно, сколько делегация РФ заплатила за заправку на Аляске
Пригожин отреагировал на хайп певца Sakura на его имени
В Госдуме приструнили Зеленского, потребовавшего репараций от России
В Госдуме раскрыли стоимость «блатных» автономеров
Психолог перечислила, что должен уметь первоклассник в быту
Наркодилер признала вину в смерти звезды сериала «Друзья»
Украинский священник пытался необычным образом вывезти мужчину за границу
Трамп рассказал, что Украина поможет ему на том свете
Мать продала сына за 23 тысячи рублей: правда вскрылась через семь лет
Арабика подорожала по всему миру из-за одного фактора
100 рублей литр? Бензин дорожает каждый день: сколько будет стоить к зиме
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.