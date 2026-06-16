Все лето делаю зеленые оладьи с сыром: вкусный рецепт, чтобы съесть много зелени — подаю с чесночно-сырным соусом

Все лето делаю зеленые оладьи с сыром: вкусный рецепт, чтобы съесть много зелени — подаю с чесночно-сырным соусом

Летом зелени на грядках и в магазинах столько, что хочется добавлять её буквально в каждое блюдо. Эти оладьи как раз из таких рецептов. Кабачок делает их нежными и сочными, сыр добавляет насыщенный вкус, а большой пучок свежей зелени превращает обычные оладьи в яркое летнее блюдо.

Особенно вкусно подавать их горячими с простым соусом из сыра, чеснока и сметаны. Получается настолько удачное сочетание, что даже те, кто обычно равнодушен к зелени, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: кабачок — 400 г, сыр твердый — 100 г, яйцо — 2 шт., чеснок — 1 зубчик, зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — 1 большой пучок, мука — 2-4 ст. ложки, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, растительное масло — для жарки. Для соуса: сметана — 150 г, сыр твердый — 50 г, чеснок — 1 зубчик, укроп — 10 г.

Кабачок натрите на крупной терке, слегка посолите и оставьте на 10 минут, затем хорошо отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйцо, натертый сыр, измельченный чеснок и мелко нарезанную зелень. Всыпьте муку, поперчите и тщательно перемешайте.

Масса должна получиться густой, как тесто для оладий. Выкладывайте её ложкой на разогретую сковороду с небольшим количеством масла и жарьте до румяной корочки с обеих сторон. Для соуса смешайте сметану, мелко натертый сыр, чеснок и рубленый укроп. Подавайте оладьи горячими вместе с соусом.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева летом специально покупает сразу несколько пучков зелени и кабачки именно для этого рецепта. Оладьи получаются ароматными, сочными и исчезают со стола быстрее, чем успевают остыть.