Все авиарейсы для возвращения россиян приостановят в ночь на 4 апреля

Росавиация разослала телеграмму о приостановке в ночь на субботу, 4 апреля, всех авиарейсов для возвращения граждан РФ и иностранцев на их родину.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на своего информатора в одной из крупных авиакомпаний. Ещё один источник в отрасли подтвердил информацию о полной приостановке международных рейсов с субботы.
Ранее ТАСС со ссылкой на свои источники сообщал, что Минтранс принял решение о сокращении числа авиарейсов для возвращения граждан РФ из-за границы.
На данный момент из-за границы в Россию вернулось 150 тысяч человек. При помощи авиакомпании «Белавиа» из Хургады и Шарм-эш-Шейха вывезено около 1200 граждан РФ.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь) запустило сервис для россиян, которым нужна помощь для возвращения из-за рубежа в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
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