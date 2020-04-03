Все авиарейсы для возвращения россиян приостановят в ночь на 4 апреля

https://static.news.ru/photo/15e27d20-75ae-11ea-adb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Росавиация разослала телеграмму о приостановке в ночь на субботу, 4 апреля, всех авиарейсов для возвращения граждан РФ и иностранцев на их родину.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на своего информатора в одной из крупных авиакомпаний. Ещё один источник в отрасли подтвердил информацию о полной приостановке международных рейсов с субботы.

Ранее ТАСС со ссылкой на свои источники сообщал, что Минтранс принял решение о сокращении числа авиарейсов для возвращения граждан РФ из-за границы.

На данный момент из-за границы в Россию вернулось 150 тысяч человек. При помощи авиакомпании «Белавиа» из Хургады и Шарм-эш-Шейха вывезено около 1200 граждан РФ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь) запустило сервис для россиян, которым нужна помощь для возвращения из-за рубежа в связи с пандемией коронавирусной инфекции.