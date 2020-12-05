«Врун и мерзавец»: Навальный раскритиковал Кашина за фейк о родственнике

Оппозиционер Алексей Навальный выступил с критикой в адрес журналиста Олега Кашина, который заявил, что тесть блогера якобы работает на российские спецслужбы.

Такое заявление Кашин сделал во время стрима с участием журналиста Тимура Олевского.

Как отметил Навальный в своём Facebook, Олевский выдумал всю историю об отце жены, а Кашин «мерзавец», потому что вывел ложь в прямой эфир. Кроме того, Кашин ещё и подтвердил эту информацию, сославшись, что он лично знаком с Навальным и тот ему якобы сам об этом рассказывал.

Журналист Кашин не просто врун, но и мерзавец, поэтому выдает это всё в эфир, — написал Навальный.

Оппозиционер подчеркнул, что всё сказанное Кашиным в эфире является ложью. В доказательство своих слов Навальный опубликовал свидетельство о смерти тестя.

Выглядит всё это глупо, но я публикую свидетельство о смерти Юлиного отца. Ведь иначе выдумка этих двух ослов «отец Навальной — генерал ГРУ из Лондона» превратится в достоверный факт, — отметил он.

Ранее сообщалось, что журналист Тимур Олевский покинет телеканал «Настоящее время» после участия в стриме на YouTube-канале Олега Кашина. По данным СМИ, ведущий не согласовал своё участие в трансляции, чем нарушил одно из соглашений между ним и редакцией, писал NEWS.ru.