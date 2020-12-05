«Врун и мерзавец»: Навальный раскритиковал Кашина за фейк о родственнике

Оппозиционер Алексей Навальный выступил с критикой в адрес журналиста Олега Кашина, который заявил, что тесть блогера якобы работает на российские спецслужбы.
Такое заявление Кашин сделал во время стрима с участием журналиста Тимура Олевского.
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Журналист Кашин не просто врун, но и мерзавец, поэтому выдает это всё в эфир, — написал Навальный.
Оппозиционер подчеркнул, что всё сказанное Кашиным в эфире является ложью. В доказательство своих слов Навальный опубликовал свидетельство о смерти тестя.
Выглядит всё это глупо, но я публикую свидетельство о смерти Юлиного отца. Ведь иначе выдумка этих двух ослов «отец Навальной — генерал ГРУ из Лондона» превратится в достоверный факт, — отметил он.
Ранее сообщалось, что журналист Тимур Олевский покинет телеканал «Настоящее время» после участия в стриме на YouTube-канале Олега Кашина. По данным СМИ, ведущий не согласовал своё участие в трансляции, чем нарушил одно из соглашений между ним и редакцией, писал NEWS.ru.