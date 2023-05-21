«Вранье в чистом виде»: военэксперт оценил слова Зеленского об Артемовске Военэксперт Литовкин назвал враньем опровержение Зеленским потери Артемовска

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Заявление президента Владимира Зеленского о том, что Артемовск еще не потерян для Украины, является враньем, сказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, российским военным еще предстоит работа по зачистке города, но это не будет связано с перестрелками или освобождением территории.

То, что говорит Зеленский — это врать не мешки таскать. Мы же слышали, как они рассказывали, что сбили «Кинжал», помним, как говорили, что мы чуть-чуть повредили Patriot и вообще промахнулись. Мы знаем, что у них есть исторические труды о том, как Украина выкопала Черное море, что первыми людьми на Земле были прапрапраукраинцы Адам и Ева. Поэтому то, что говорит Зеленский, — это вранье в чистом виде, — сказал эксперт.

Ранее Зеленский на полях саммита G7 в Хиросиме в ответ на вопрос о том, потерян ли Артемовск, ответил: «Думаю, нет». При этом он отметил, что город полностью разрушен и назвал это «огромной трагедией».

Накануне пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина о том, что российские силы полностью взяли под свой контроль Артемовск. Пресс-секретарь Восточной группировки украинской армии Сергей Череватый опроверг его слова, подчеркнув, что ВСУ город не сдавали.

21 мая Минобороны России подтвердило установление полного контроля над Артемовском, а президент Владимир Путин поздравил военнослужащих с этим успехом.