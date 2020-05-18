Врачи рассказали, как майские праздники повлияли на заражение коронавирусом

https://static.news.ru/photo/bbf14ede-9977-11ea-911d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможные случаи заражения россиян на майских праздниках, вероятнее всего, уже отразились на статистике. Такого мнения придерживаются врачи-инфекционисты.

Так, ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов считает, что количество заражённых ещё может увеличиться. По его словам, из-за возможного нарушения карантинных мер «в ближайшее время можно чего-то ожидать», сообщает РБК.

При этом врач отметил, что в первые майские выходные россияне вели дисциплинировано. Об этом говорит отсутствие всплеска заболеваний.

С Чепурновым согласен сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Однако он указывает, что случаи нарушения самоизоляции всё-таки были. Об этом говорят высокие цифры заболеваний с 7 по 10 мая, считает инфекционист.

В вопросе о нарушениях ограничений с ним солидарен вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев. Он также предполагает, что рост числа заражений после первых майских праздников мог быть вызван увеличением количества обследований россиян на COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные Вашингтонского университета пришли к выводу: коронавирус является более смертоносным, чем грипп. Их исследование о заражениях инфекцией в 116 округах 33 штатов США показало, что уровень смертности среди инфицированных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания составляет 1,3%. Для сезонного гриппа данный показатель не превышает 0,1%.