Врач связал рост числа заболевших с исчезновением страха перед COVID-19

https://static.news.ru/photo/794922f4-0197-11eb-8111-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэрия Москвы рекомендовала гражданам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями оставаться дома, а работодателям — перевести сотрудников на удалённый режим работы. Член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый считает, что эти меры принимаются «не просто так», нынешняя ситуация с коронавирусом отличается от весенней тем, что у людей пропал психологический страх перед инфекцией.

Психологически люди перестали бояться, как-то стали чувствовать себя свободнее, не так боятся. А это неправильно, — заявил в эфире ОТР Круглый.

Он также признал, что граждане не могут находиться в постоянной изоляции, и выразил надежду, что изменить ситуацию в положительную сторону сможет массовая вакцинация.

Хотя вакцина есть, она поступает в регионы, но массовая иммунизация ни в регионах, ни в Москве ещё не проводится, — сказал Круглый.

Эксперт не исключил повторного перепрофилирования стационаров для лечения пациентов с COVID-19 и введения ограничительных мер в регионах.

Как писал NEWS.ru, российские власти своевременно ввели ограничения в связи с новой коронавирусной инфекцией. Необходимости в более жёстких мерах пока нет. Такое мнение высказал советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. По его словам, такого пика заболеваемости коронавирусной инфекцией, который был зафиксирован весной, скорее всего не будет. Однако в транспорте, магазинах и других общественных местах могут ввести штрафы, чтобы граждане соблюдали меры предосторожности.