Врач спрогнозировал стабилизацию роста заболеваемости коронавирусом в РФ

https://static.news.ru/photo/3c3d593a-349f-11eb-ac89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России должен стабилизироваться к концу декабря. Об этом заявил главный врач одного из подмосковных медицинских центров Евгений Тимаков.

Он отметил, что общая ситуация по России немного отстаёт от положения с заболеваемостью в Москве. В столице, по его словам, стабилизация уже наступила.

У нас идеёт синусоида, более-менее стабильная ситуация, стабилизация в Москве идёт уже приблизительно недели три. По РФ стабилизация будет с отсрочкой в один месяц, к концу декабря примерно <...>, не раньше, — цитирует специалиста ТАСС.

Тимаков отмечает, что по стране нет кризисного, резкого роста заболеваемости. Вместе с тем он отметил, что в каждом регионе складывается своя ситуация, которая может отличаться от общей картины.

Он также призвал не делать выводы о распространении COVID-19, основываясь на данных тестирований. Медик считает, что решающим показателем является количество госпитализируемых и умерших. Тимаков замечает, что системы тестирования имеют определённые ограничения.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить студентам-медикам, борющимся с коронавирусом до 10 тысяч рублей, которые они получат в ноябре и декабре.