Врач спрогнозировал, ожидает ли Россию вспышка коронавируса на Новый год

Сильная вспышка заболеваемости коронавирусом не проявится на новогодние праздники в России. После Нового года всплеска тоже уже ждать не стоит.
Такого мнения придерживается главный врач медцентра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.
Да, заболеваемость будет сохраняться, до следующего года будет сохраняться и определённый прирост числа заболевших, —
цитируетврача ТАСС.
К тому же, добавил Тимаков, уже порядка 60% россиян побывали в контакте с больными либо переболели бессимптомно и выработали иммунитет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что число невыявленных случаев заболевания коронавирусом может в десятки раз превышать статистические данные. Это явление наблюдается по всему миру, а не только в России.