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Врач спрогнозировал, ожидает ли Россию вспышка коронавируса на Новый год

02:00, 22 ноября 2020 12
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сильная вспышка заболеваемости коронавирусом не проявится на новогодние праздники в России. После Нового года всплеска тоже уже ждать не стоит.

Такого мнения придерживается главный врач медцентра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.

Да, заболеваемость будет сохраняться, до следующего года будет сохраняться и определённый прирост числа заболевших, — цитирует врача ТАСС.

К тому же, добавил Тимаков, уже порядка 60% россиян побывали в контакте с больными либо переболели бессимптомно и выработали иммунитет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число невыявленных случаев заболевания коронавирусом может в десятки раз превышать статистические данные. Это явление наблюдается по всему миру, а не только в России.

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