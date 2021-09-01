«Врач сделал страшные глаза»: как медцентры разводят пациентов

Пандемия коронавирусной инфекции оказалась для некоторых золотой жилой. В частности, коммерческие медицинские центры заметно нарастили прибыль во время эпидемии — количество обращений россиян к ним увеличилось. Однако подчас деньги в клиники люди отдавали не по доброй воле: в Лиге защиты пациентов утверждают, что всё чаще и чаще клиентов частных медцентров разводят на огромные суммы. Несуществующие болезни, страшные диагнозы, десятки анализов — NEWS.ru выяснил, как сегодня обманывают пациентов.

Кабальные сделки

Жительница Подмосковья Ольга только на обследования в частной клинике потратила более 150 тысяч рублей. Женщина рассказала NEWS.ru, что её беспокоили неприятные ощущения в животе, из-за чего она и пришла на приём к доктору.

Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

Когда я рассказала о своих жалобах, врач сразу сделал страшные глаза и сказал — медлить нельзя, надо очень быстро обследоваться. Конечно, я очень испугалась, почему-то сразу решила, что у меня онкология и жить мне остаётся недолго, — призналась Ольга.

Она говорит, что доверилась врачу и начала проходить все назначенные обследования, а также сдавать целый перечень анализов.

На каждом приёме врач только лишь качал головой и говорил, что пока не может сказать ничего определённого, и что диагноз нуждается в подтверждении. Дескать, он же не волшебник, и не видит меня насквозь. Я послушно обследовалась по полной программе, а в конце получила заключение — синдром раздражённого кишечника, не представляющий угрозы жизни и не требующий дорогостоящего лечения, — резюмировала собеседница издания.

Эксперты полагают: Ольга, скорее всего, стала типичной жертвой медицинского «развода». Однако доказать, что назначения были избыточными и оспорить действия врача в таком случае — крайне затруднительно, а подчас просто невозможно.

Global Look Press

За первый год пандемии крупнейшие в России частные клиники смогли нарастить обороты за счёт приема пациентов с различными диагнозами почти до 89 млрд рублей. Этот показатель на 18,6% больше, нежели до начала эпидемии. В нынешнем году тренд усилился, прирост выручки снова налицо, подсчитали ранее эксперты аналитического центра Vademecum.

Участники рынка связывают улучшение показателей как непосредственно с коронавирусной инфекцией (ковид потребовал тестирования и лечения с возможностью вызова специалистов на дом), так и с повышенным спросом на плановую помощь. Многие коммерческие клиники получили дополнительных клиентов за счёт их оттока из государственных учреждений — последние сфокусировались на лечении больных коронавирусной инфекцией.

В то же время именно пандемия стала катализатором массовых обманов пациентов, заявил NEWS.ru президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский. По его словам, сегодня страхи заболевших людей активно используются для того, чтобы заработать деньги.

Зачастую в клиниках пациентов запугивают, пользуются их психологическим состоянием, вводят в заблуждение, после чего успешно выкачивают деньги, — рассказал Саверский.

Он говорит, что все платные услуги в секторе коммерческого здравоохранения следует трактовать как кабальные сделки, то есть совершённые на крайне невыгодных условиях. При этом эксперт признаёт — очень часто люди «ведутся» на обман:

Почти каждый из нас оказывался в такой ситуации. Приходите к стоматологу, рот открыть не успеете, а врач уже восклицает — ого, как у вас тут все запущено, тут работы очень много предстоит! С этого момента знайте — вам наверняка навяжут огромное количество дорогостоящих работ.

План по выручке

Стоит отметить, что и сами медики подтверждают: в коммерческой медицине существуют и «разводы» пациентов, и планы по выручке. Сразу несколько врачей признались NEWS.ru, что отказались от работы в частном секторе здравоохранения именно по этой причине.

Так, врач-терапевт из Свердловской области рассказала, что уволилась из частного медцентра по причине того, что там жёстко действовал принцип «плюс три».

Это означает, что я как врач, к которому пришёл пациент, должна направить его ещё как минимум к трём коллегам — на дополнительные обследования. Я посчитала это, по меньшей мере, неэтичным. В моей практике немало случаев, когда пациент не нуждается в каких-либо обследованиях, и направлять его на них — значит, впустую транжирить деньги человека, — говорит она.

Ещё один специалист на условиях анонимности рассказал NEWS.ru, что руководство многих частных медцентров каждый месяц обозначают врачам конкретный финансовый план:

Если его регулярно не выполняешь, то имеешь все шансы быть уволенным. Но чтобы выполнить — надо ни во что не ставить пациента, не уважать его, видеть в нём лишь объект наживы, — свидетельствует собеседник издания.

Maurizio Gambarini/dpa/GLOBAL LOOK PRESS

Глава межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что многие его коллеги именно по этой причине переходят на работу в государственные медучреждения — для многих нежелание обманывать пациентов перевешивает более высокие зарплаты и удобный график работы. Коновал отметил, что медицинское сообщество осуждает подобные принципы работы, понимая, что рядовому пациенту крайне сложно противостоять таким вещам.

Самая распространённая практика — назначение по максимум обследований, стоимость которых зачастую исчисляется десятками тысяч рублей. Иногда доходит и до избыточного медицинского вмешательства, — рассказал Коновал.

По оценкам юристов, необходимо помнить главное: задачей многих медицинских центров является не вылечить больного, а продавать клиенту свои услуги до тех пор, пока он сможет их оплачивать. Собственно, именно отсюда произрастают все ухищрения на медицинской почве. Например, существуют прямые мошеннические схемы, когда человеку сообщают несуществующий диагноз и лечат паллиативными препаратами или дорогостоящими БАДами. При этом ухудшение состояния больного таким «врачам» только на руку.

«Мальчики» вместо светила

Стоит отметить, что менеджмент недобросовестных медцентров совершенствует схемы обмана пациентов, они становятся более продвинутыми. Яркий пример — в стоматологии вместо дешёвой временной коронки на период лечения ставят дорогущую металлокерамику. Формально и то, и другое приемлемо, однако ценник разниться в 8-10 раз.

В сфере стоматологических услуг договор между клиникой и пациентом зачастую не подписывается, либо в договоре оказываются совершенно общие фразы, указал в беседе с NEWS.ru адвокат Лиги защиты пава пациентов Дмитрий Айвазян. По его словам, люди начинают смотреть документы только тогда, когда что-то случается — вот в этот момент и выясняется, что медицинский центр фактически ничего не обещает, не гарантирует и никакой ответственности за проделанную работу не несёт.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ещё одна распространённая схема обмана, когда пациент записывается на операцию к известному доктору, обладателю множества регалий. Но очень часто случается так, что светло лишь подписывает протокол операции, при этом саму операцию выполняют «неопытные мальчики, ученики профессора».

Как рассказал NEWS.ru основатель адвокатского бюро «Законовед» Григорий Сарбаев, отдельная тема — дети. По его словам, каждый родитель желает здоровья своему чаду и не скупится на оплату услуг псевдоспециалистов.

Совет в этой ситуации один: проверяйте и перепроверяйте. Проверьте лицензию клиники, образование врача. Не стесняйтесь попросить показать диплом и перечислить более дешёвые способы лечения и лекарств. Перепроверьте правильность диагноза, назначенного лечения и рекомендованных препаратов в обычной поликлинике. Бдительность и осторожность поможет сохранить деньги и здоровье, — указал Сарбаев.

Вместе с тем, многочисленные обманы пациентов уже приносят свои далеко не радужные плоды. Более 40% россиян ее доверяют поставленному диагнозу или перепроверяют назначения врача, следует из результатов совместного исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра социального проектирования «Платформа». При этом три четверти опрошенных (75%) считают, что работа медицинских учреждений должна контролироваться независимой структурой, например страховой компанией.