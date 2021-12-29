Врач развеял миф о вреде соли

Пищевая соль необходима для функционирования клеток в организме, без этого элемента они не будут работать, рассказал «Царьграду» доктор медицинских наук Денис Иванов. При этом он подчеркнул, что употреблять любой продукт, в том числе хлорид натрия, нужно в меру.

Хлорид натрия, пищевая соль, которую мы употребляем, она нам необходима для того, чтобы функционировали наши клетки в организме, без него они не будут работать. Физиологический раствор — не что иное, как девятипроцентный раствор хлорида натрия. Поэтому употребление любого продукта должно быть в меру, — рассказал Иванов.

По его мнению, стоит придерживаться золотой середины: не отказываться от соли вообще, но есть её в ограниченных дозах. Иванов добавил, что даже спиртные напитки могут быть полезны в ограниченных дозах, так как они обладают дезинфицирующими средствами.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о том, что жареная пища, а также продукты, содержащие сахар и соль, повышают артериальное давление. Она также предостерегла россиян от избыточного употребления продуктов с консервантами, красителями, усилителями вкуса, а также так называемой скрытой соли в продуктах, в которых соль не чувствуется, но присутствует в большом количестве.