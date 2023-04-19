Врач рассказала, как стать донором крови в России Врач Мануева рассказала о возможности стать донором крови с 18 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стать донором крови в России можно с 18 лет, при этом человек должен иметь паспорт гражданина РФ с пропиской, рассказала заведующая отделением переливания крови Люберецкой областной больницы Любовь Мануева. В беседе с «Радио 1» она отметила, что сдать кровь, лейкоциты и тромбоциты можно в специализированных отделениях поликлиники, а плазму и красный костный мозг только в некоторых научных центрах.

Для того, чтобы стать донором нужно достичь 18-летнего возраста, иметь паспорт гражданина Российской Федерации с пропиской на территории страны, соблюдать диету, — пояснила врач.

По словам Мануевой, пациенты постоянно нуждаются в донорской помощи из-за различных травм с кровопотерей и анемии. Она уточнила, что после сдачи крови работающим выдается справка на два дня оплачиваемого отпуска, им также компенсируют деньги за питание. Заведующая уточнила, что женщины могут стать донорами четыре раза в год, а мужчины — пять. После первой сдачи крови начинается донорский год. Повторная сдача осуществляется только на 61-й день, чтобы человек успел восстановиться.

Врач добавила, что есть категории граждан, которые не могут стать донорами. Среди них люди с онкологией, бронхиальной астмой, болезнями крови и соединительных тканей, диабетом и операциями по удалению органов. Перед сдачей крови важно 24 часа не пить алкоголь, не курить, соблюдать специальную диету, а также пройти осмотр у врача, сдав общий анализ крови.

Директор НМИЦ Ирина Журавлева ранее рассказала, что эксперименты по выращиванию донорских органов в генетически модифицированных свиньях представляют интерес для науки, но не для медицинской практики. По ее словам, у подобных идей и проектов мало перспектив из-за дороговизны и непредсказуемого результата.