Врач рассказал, в каких зонах лица опасно делать инъекции филерами Врач Ивкин: инъекции филерами могут быть опасны в зонах носа и лба

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Инъекции филерами на основе гиалуроновой кислоты могут быть опасны, если их неверно вколоть в зонах носа и лба, рассказал «Газете.Ru» врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин. По его словам, одним из самых распространенных последствий неправильно проведенной процедуры является потеря зрения. Чтобы избежать проблем со здоровьем, уколы должен делать квалифицированный косметолог, который обладает глубокими знаниями в анатомии лица и кожи.

Инъекции филерами на основе гиалуроновой кислоты — это не всегда легко и безопасно. При коррекции лба или носа есть вероятность попадания частицы филера в кровеносные сосуды, которые сообщаются с глазной артерией, что приводит к немедленной и безвозвратной потере зрения, — объяснил специалист.

Желающим сделать контурную пластику филерами Ивкин посоветовал обращаться только к дипломированному специалисту, а не выбирать косметолога, чьи работы понравились в соцсетях. Это должен быть врач с оконченным высшим медицинским образованием и желательно окончивший ординатуру по дерматовенерологии, подчеркнул он.

Предприниматель Анастасия Галан ранее рассказала, что феноксиэтанол, лаурил сульфат и шаромикс, применяемые в косметике в качестве консервантов, могут быть опасны для здоровья. По ее словам, использование средств с этими веществами может вызвать аллергию, а также привести к более серьезным последствиям.