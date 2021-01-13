Врач рассказал об иммунной прослойке против коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/0bf3330a-564e-11eb-99ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иммунная прослойка против COVID-19 в столице уже занимает значительное место, сообщил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По его словам, вирусу становится всё сложнее распространяться среди местных жителей.

И система здравоохранения уже готова, даже если будет некий рост, очень незначительный, как я считаю, система с этим обязательно справится, и не увеличится количество погибших, что самое главное, — отметил он.

Жемчугов также обратился к столичному Роспотребнадзору с призывам обнародовать показатели тестов на антитела. Специалист уточнил, что это позволит выяснить, какой процент москвичей имеет защиту от коронавируса.

Врач добавил, что в зависимости от полученных данных можно будет спрогнозировать с учётом нарастающих темпов вакцинации, когда распространение COVID-19 затормозится естественным путём, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, столичные врачи за прошедшие сутки зафиксировали 5893 новых случая заболевания коронавирусом. В общей сложности в Москве с начала пандемии выявили 877 428 заболевших.

Ранее доктор медицинских наук, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал сроки и условия завершения пандемии коронавируса на территории России. По его словам, определяющим фактором является вакцинация.