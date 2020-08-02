Врач рассказал, кому не стоит ехать в отпуск из-за коронавируса

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Пожилым и людям, страдающим хроническими заболеваниями, стоит отказаться от путешествий из-за коронавируса. Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

По мнению врача, пожилым россиянам и людям, страдающим гипертонической болезнью, сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, избыточным весом, нужно воздержаться от путешествий. Это связано с высоким риском осложнений и тяжёлого течения заболевания, вызываемого коронавирусом.

Чуланов указал, что во многих регионах заболеваемость COVID-19 остаётся высокой и продолжает нарастать, а для вируса нет курортного сезона, передаёт «Интерфакс».

Медик порекомендовал тем, кто всё-таки решил провести свой отпуск на курорте, не посещать места массового скопления людей, отдать предпочтение походам, пешим прогулкам и отдыху в парках. При необходимости посещения общественных мест следует обязательно надевать защитную маску, мыть руки, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал туристам, уезжающим на отдых за границу, не есть мясо и полуфабрикаты из диких животных, соблюдать социальную дистанцию, иметь запас средств индивидуальной защиты и передвигаться на такси, избегая мест массового скопления людей.

Россия установила запрет на авиасообщение с другими странами 27 марта. 24 июля вице-премьер Татьяна Голикова проинформировала, что с 1 августа возобновляется авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Позднее для россиян были открыты и некоторые другие страны, писал NEWS.ru.