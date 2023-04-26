Врач рассказал, какая поза при сидении особенно опасна для суставов Ортопед Гиниятов предупредил об опасности позы «нога на ногу» для здоровья суставов

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Сидение в позе «нога на ногу» является опасным для коленных суставов, так как нагрузка внутри сустава в этом случае распределяется неравномерно: он передавливается и слишком сильно растягивается, рассказал «Газете.Ru» врач травматолог-ортопед Анвар Гиниятов. В результате происходит преждевременный износ хрящевой ткани.

По словам специалиста, такая поза мешает нормальному распределению синовиальной жидкости — «смазочного материала» в суставной полости.

Внутри сустава происходит перераспределение синовиальной жидкости: в одной части ее становится слишком мало, что приводит к сухости, в другой — слишком много, что может привести к повышению внутрисуставного давления. Продолжительное сидение в позе нога на ногу приводит к преждевременному износу суставов и отслойке хрящевой ткани, — предупредил ортопед.

Также травматолог рассказал о вреде, который приносит здоровью ног ношение высоких каблуков и обуви с узкой колодкой. Он подчеркнул, что тесная обувь и неестественное положение стоп нарушают кровоток, из-за чего к суставам поступает меньше необходимых питательных веществ.

Ранее Анвар Гиниятов рассказал о пользе двигательной активности для здоровья суставов. По его словам, малоподвижный образ жизни приводит к развитию артрита.