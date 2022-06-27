Врач рассказал, как помочь упавшему в обморок от жары Врач Осипов: упавшему в обморок от жары человеку нужно в первую очередь вызвать скорую помощь

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Упавшему в обморок от жары человеку нужно в первую очередь вызвать скорую помощь, сообщил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов в беседе с «Радио 1». Пострадавшего следует переместить в тень и понять, дышит ли он, отметил медик.

Прежде всего нужно обязательно вызвать скорую помощь, переместить человека в тень, а затем определить, дышит ли он и в сознании ли. Для этого надо положить человека на ровную поверхность, слегка встряхнуть его и задать какие-то вопросы. Чтобы проверить дыхание, лучше положить ему руки на грудную клетку. Ни в коем случае нельзя вставлять в рот какие-то предметы, чтобы помочь дыханию. Голову необходимо повернуть набок, — сказал Осипов.

Если же человек не дышит и его сердце не бьётся, нужно делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, но больше ничего — чтобы не навредить.

Чтобы предупредить потерю сознания под солнцем, Осипов посоветовал не выходить на улицу днём пожилым, людям с хроническими заболеваниям и детям. Также обязательно нужно надевать головной убор и брать с собой воду. Пациентам с хроническими заболеваниями следует принимать назначенные лекарства для снижения артериального давления и свёртываемости крови.

Терапевт Ольга Исаева ранее заявила, что гипертоники находятся в особой группе риска летом, так как им опасно находиться на улице в жаркую погоду из-за повышенного риска инсульта и инфаркта. По ее словам, это также может привести к изменениям в работе мозга и проблемам с кровообращением.