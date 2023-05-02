Врач рассказал, чем чреват бесконтрольный прием витамина D для пожилых Терапевт Хухрев предупредил о мышечных болях и каменной болезни при переизбытке витамина D

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переизбыток витамина D в организме может стать причиной мышечных болей, а также спровоцировать появление камней в почках и повысить хрупкость костей у пожилых людей, рассказал в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт Алексей Хухрев.

Если злоупотреблять витамином D, это может привести к образованию камней в почках. Уровень кальция в крови повысится настолько, что они могут формироваться, — пояснил медик.

Кроме того, по словам специалиста, витамин D, способствуя повышению уровня кальция в костях, увеличивает их твердость, при этом уменьшая эластичность. В результате при переизбытке кальция может повыситься хрупкость костей. А увеличение содержания кальция в крови чревато кальцификацией сосудов и тканей, что приводит к повреждению сердца, сосудов и почек. Также в результате избытка витамина D могут возникать мышечные боли.

Специалист порекомендовал принимать витамин D только после консультации с врачом и строго соблюдать дозировку.

Основным природным источником витамина является солнечный свет, взаимодействующий с кожей. Среди продуктов, содержащих это вещество, — жирная рыба, яйца и грибы. Природные источники не могут вызвать интоксикацию витамином D.

Ранее врач-нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал о пользе тыквенных семечек для борьбы с повышенным холестерином. В этих плодах содержится большое количество полезных растительных жиров, которые положительно влияют на липидный сектор и образование атеросклеротических бляшек.