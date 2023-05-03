Врач предупредил о смертельном вреде вейпов для подростков Врач предупредил о рисках развития онкологий при курении вейпов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курение вейпов повышает риски развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, особенно у беременных и подростков, предупредил о смертельной опасности таких электронных девайсов директор МНПЦ наркологии Депздрава Москвы Антон Масякин. В беседе с Lenta.ru он уточнил, что у подростков также понижаются когнитивные функции, что может заметно отразится на успеваемости в школе.

Доказан вред ЭСДН именно на развивающийся организм: снижаются когнитивные возможности подростка, снижается память, внимание, нарастает раздражительная слабость, беспокойство, что приводит к снижению успеваемости. Доказан токсический эффект ЭСДН на развитие плода беременной женщины: риски выкидышей, нарушения развития плода и другие, — пояснил врач.

По словам врача, изучение воздействия вейпов на здоровье продолжается. Негативный эффект электронных средств доставки никотина связан в первую очередь с влиянием пропиленгликоля и глицерина, который при нагревании образует акролеин, ацетальдегид, нитрозамины и другие вредные вещества. Также опасны ароматические добавки. Специалист уверен, что по мере изучения будет расти список заболеваний, которые может вызвать курение вейпов.

Врач отметил, что использование вейпов не является действенным способом для того, чтобы бросить курить. Маяскин уточнил, что некоторые картриджи содержат высокое количество никотина, что невозможно контролировать из-за ароматизаторов. При этом нарколог предупредил, что у подростков зависимость от вейпов формируется также быстро, как от обычных сигарет.

Каждому необходимо помнить, что не существует безопасного потребления никотинсодержащей продукции, — заключил Масякин.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Также предусматривается запрет на выпуск в обращение никотинсодержащей жидкости с ароматизаторами и добавками, усиливающими никотиновую зависимость.