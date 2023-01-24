Врач рассказала, что делать при появлении голубого невуса Дерматолог Антонова посоветовала обращаться к специалистам при появлении голубого невуса

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При появлении на коже пигментного образования темно-синего или голубого цвета, которое называется голубой невус, следует обратиться к специалистам, рассказала врач-онколог и дерматолог Ольга Антонова. В беседе с «Москвой 24» врач объяснила, что невус является доброкачественным образованием, но может перерасти в меланому.

Если он появился на теле, надо показаться дерматологу. Образование изучат с помощью дерматоскопа и при обнаружении клинических признаков меланомы обязательно удалят с последующим гистологическим исследованием, — посоветовала эксперт.

По словам Антоновой, образование чаще всего возникает в возрасте от 13 до 40 лет на кистях или стопах. Дерматолог отметила, что в два раза чаще невус встречается у женщин. В случае, если образование переросло в меланому, его удаляют при помощи лазера или хирургического иссечения. При этом, если пигментное пятно не носит характер меланомы, его могут удалить только по просьбе пациента из эстетических соображений, пояснила врач.

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