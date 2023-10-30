Врач посоветовала, как бороться с чрезмерной сухостью кожи осенью Врач Донецкая посоветовала использовать мягкие очищающие пенки для кожи осенью

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Осенью следует использовать мягкие очищающие пенки, чтобы избежать чрезмерной сухости кожи, посоветовала доцент кафедры Пластической и эстетической хирургии Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Светлана Донецкая. Специалист рассказала «Вестям Подмосковья», что тонизирующий уход в этот период должен быть богат витамином С и гиалуроновой кислотой.

Для умывания подойдут мягкие очищающие пенки и гели, а тонизирующий уход должен быть обогащен витамином С и гиалуроновой кислотой. Чтобы защитить кожу при низких температурах, лучше выбирать крем с более плотной текстурой, — пояснила врач.

Сухость и стянутость кожи возникает с началом отопительного сезона, когда в помещении становится слишком жарко. Кроме того, если летом человек не использовал солнцезащитные средства, существует риск возникновения гиперпигментации, предупредила специалист. На состояние кожи влияют перепады температур, нехватка витаминов и ветер. Начинать восстановление врач рекомендует с пилинга, после этого нужно активно увлажнять кожу. Донецкая напомнила, что перед использованием косметических средств и прохождением различных процедур важно проконсультироваться с медиками.

Нутрициолог Елена Башкирова ранее посоветовала исключить из рациона алкоголь, трансжиры и быстрые углеводы, чтобы сохранить молодость кожи. По ее словам, также важно сбалансировать поступление и расходование калорий.