Врач назвал вакцинацию единственной альтернативой в борьбе с коронавирусом
Старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН доктор биологических наук Александр Чепурнов назвал вакцинацию единственной альтернативой в борьбе с пандемией коронавируса. По его словам, в странах с высокой долей вакцинированных заболеваемость тоже растёт, но госпитализаций при этом меньше, пишут «Известия».
Россия уже пятый день
Люди расслабились, потому что долгое время подъёма заболеваемости не было, ежесуточное число заболевших держалось на уровне 8 тысяч, — поясняет ситуацию в России иммунолог.
Уровень коллективного иммунитета в России составляет 45%, больше всего заболевших в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Самарской и Нижегородской областях. Основной причиной заболеваемости является штамм «дельта», перед которым особенно уязвимы непривитые люди. Порядка 30 регионов страны ввели или планируют ввести QR-коды для посещения кафе, торговых центров и массовых мероприятий.
В Москве QR-коды пока не вернули, но усилили контроль за соблюдением масочного режима: за опущенные на подбородки маски в транспорте пассажирам грозит штраф в пять тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что Тульская и Саратовская области вводят коронавирусные ограничения из-за роста заболеваемости населения. В частности, это QR-коды для посещения ряда мест.