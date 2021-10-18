Врач назвал вакцинацию единственной альтернативой в борьбе с коронавирусом

Старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН доктор биологических наук Александр Чепурнов назвал вакцинацию единственной альтернативой в борьбе с пандемией коронавируса. По его словам, в странах с высокой долей вакцинированных заболеваемость тоже растёт, но госпитализаций при этом меньше, пишут «Известия».

Россия уже пятый день бьёт рекорды по заболеваемости COVID-19. Так, на 18 октября было зарегистрировано 34 325 новых случаев. На максимальных показателях держится и смертность, которая составляет около тысячи случаев в сутки.

Люди расслабились, потому что долгое время подъёма заболеваемости не было, ежесуточное число заболевших держалось на уровне 8 тысяч, — поясняет ситуацию в России иммунолог.

Уровень коллективного иммунитета в России составляет 45%, больше всего заболевших в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Самарской и Нижегородской областях. Основной причиной заболеваемости является штамм «дельта», перед которым особенно уязвимы непривитые люди. Порядка 30 регионов страны ввели или планируют ввести QR-коды для посещения кафе, торговых центров и массовых мероприятий.

В Москве QR-коды пока не вернули, но усилили контроль за соблюдением масочного режима: за опущенные на подбородки маски в транспорте пассажирам грозит штраф в пять тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Тульская и Саратовская области вводят коронавирусные ограничения из-за роста заболеваемости населения. В частности, это QR-коды для посещения ряда мест.