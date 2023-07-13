Врач дала советы, как не заразиться менингитом Врач Малинникова посоветовала не целоваться на фоне вспышки менингита

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Чтобы снизить шансы заразиться менингитом на фоне вспышки заболевания, следует отказаться от близкого контакта с другими людьми, посоветовала врач-инфекционист, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова. Она рассказала НСН, что менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем. Специалист советует избегать поцелуев, объятий и питья из одного стакана с друзьями и знакомыми.

Менингококковая инфекция передается при очень близком контакте — поцелуи, обнимашки, употребление из одного стакана напитков в жаркое время и так далее. Дети, используя одни и те же игрушки, также в зоне риска, — уточнила инфекционист.

По словам врача, в качестве профилактики можно использовать медицинские маски для защиты дыхательных путей. Малинникова подчеркнула, что объятия и поцелуи при встречах свойственны подросткам, которые находятся в группе риска. Инфекционист посоветовала объяснять школьникам, что лучше избегать близкого контакта со знакомыми.

Уральский Роспотребнадзор 9 июля сообщил о 15 случаях менингококковой инфекции в Екатеринбурге, из них два летальных. Показатели вдвое превысили данные за 8 июля. Ведомство отметило, что свыше 1200 контактных лиц обследованы, а очагом распространения инфекции стал один из офисов компании Ozon.