Воздух не выдержит: россиян пересаживают на устаревшие автомобили Автопроизводители в РФ технологически откатываются более чем на полтора десятилетия назад

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На фоне санкций из-за событий на Украине и связанного с ними ухода ряда зарубежных производителей из страны россияне начали пересаживаться на другие автомобили стандарта «Евро-2». В июне АвтоВАЗ продал 257 новых автомобилей с двигателями такого экологического класса. Эксперты заявляют, что это свидетельствует о технологическом откате — как правило, такие машины не только оснащены низкоэкологичным двигателем, но и лишены многих современных электронных помощников и систем. Специалисты опасаются, что вскоре для насыщения рынка власти разрешат ввоз в страну подобных авто, а это, в свою очередь, рискует ощутимо ударить по окружающей среде, в частности по качеству атмосферного воздуха.

«Настоящие машины-убийцы»

По данным аналитического агентства «Автостат», все проданные с «Евро-2» машины представляют семейство Lada Granta. Свыше половины (57%) из них встало на учет в десяти регионах России: Самарской области, Татарстане, Кировской, Нижегородской, Челябинской, Свердловской областях, Москве, Подмосковье, Башкирии и Воронежской области.

В агентстве напомнили: в последний раз новые автомобили стандарта «Евро-2» массово продавались в РФ в 2008 году, после чего поэтапно вступали в силу более современные стандарты. Например, ещё в начале нынешнего года в России действовал экологический стандарт «Евро-5». Однако 12 мая правительство опубликовало постановление № 855, которое позволяет автопроизводителям отказаться от установки на новые машины ряда систем, которые недоступны из-за введенных антироссийских санкций. Кроме того, документ разрешает и действие всех экологических стандартов — от «Евро-0» до «Евро-5».

В начале июня АвтоВАЗ уже запустил производство «упрощённой версии» Lada Granta Classic’22, стоимость которой оказывается на 10–11% меньше, чем у предыдущей. В «Автостате» склонны считать, что объём продаж автомобилей стандарта «Евро-2» в ближайшие месяцы будет только расти.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Производство автомобилей автоконцерном «АвтоВАЗ»

Экологический стандарт «Евро-2», регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах, был введён в Евросоюзе в качестве замены «Евро-1» в 1995 году. В свою очередь он был заменён стандартом «Евро-3» в 1999 году. В РФ стандарт «Евро-2» был принят правительством осенью 2005 года. При этом продажи бензина АИ-95 «Евро-2» в стране ограничены с 1 января 2011 года, а с 2013 года любое топливо класса «Евро-2» и ниже запрещено к обороту в России.

Председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс», экономист Сергей Храпач полагает: производя автомобили класса «Евро-2», мы как бы возвращаемся технологически к 2005 году.

Столь серьезный откат автомобильной промышленности говорит о невозможности продолжать производство конкурентоспособных автомобилей без комплектующих из США, Евросоюза и Китая, отражая деградацию отечественной автомобильной промышленности, несмотря на бравурные реляции о её готовности к санкционным вызовам, — пояснил NEWS.ru Храпач.

Возобновление производства автомобилей экологического стандарта «Евро-2» является «самым настоящим позором», заявил в беседе с NEWS.ru председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. По его мнению, «это рукотворное решение и колоссальный откат».

Я убеждён, что ни в коем случае нельзя отходить от экологических стандартов и стандартов безопасности. Мы долго к этому шли, вложили немало усилий, поэтому нельзя в одночасье всё взять и обнулить. Как по мне, выпуск подобных автомобилей — проявление неуважения к россиянам, — указал собеседник NEWS.ru.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Производство автомобилей автоконцерном «АвтоВАЗ»

Он опасается, что выпуск низкоэкологичных машин уже в ближайшей перспективе окажется массовым явлением — такие автомобили, вероятно, за счёт более низкой цены будут пользоваться спросом у жителей малых городов и сёл.

Видимо, чиновники и производители рассуждают так: ничего, схавают — и такое купят! Но ведь, как правило, такие «упрощенные» машины оснащаются не только низкоэкологичным двигателем. Подчас там нет ни антиблокировочной системы, ни подушек безопасности. Это не просто загрязнители воздуха, это, на мой взгляд, самые настоящие машины-убийцы, — отметил Похмелкин.

Он подчеркнул, что автомобиль с двигателем стандарта «Евро-2», конечно же, не пустят ни в одну европейскую страну. Более того, эксперт считает необходимым запретить въезд подобных машин в центры крупных городов.

Накануне стало известно, что АвтоВАЗ возобновил выпуск трёхдверных внедорожников Lada Niva Legend в «упрощённом варианте» исполнения: без ABS, системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и подушек безопасности. Также автозавод планирует в ближайшее время наладить выпуск нового кроссовера на базе Lada Vesta.

«Дышать станет хуже»

В Национальном автомобильном союзе обратили внимание, что в России началось производство низкоэкологичных автомобилей, однако ограничение на ввоз таковых в страну пока сохраняется. Сегодня в РФ могут ввозиться машины с экологическим классом не менее «Евро-4».

Если мы решили, что экология больше не играет никакой роли, нужно быть последовательными и отменять эти требования для всех категорий транспорта, в том числе для импортного. Тогда мы увидели бы на российском рынке очень дешёвые решения. При таком сценарии автоматически исчезнет и проблема дефицита машин, который наблюдается сегодня, — пояснил NEWS.ru вице-президент организации Антон Шапарин.

По его словам, теоретически допустить ввоз в страну автомобилей стандартов «Евро-0», «Евро-2» и «Евро-3» можно: для этого придется внести изменения в постановление правительства № 855.

Сопредседатель Международного социально-экологического союза Святослав Забелин полагает, что такой сценарий вполне возможен. По его мнению, машины с низким экоклассом могут поставлять в Россию, например, Китай и Узбекистан.

Одно ясно совершенно точно: дышать станет хуже, прежде всего в мегаполисах с большими пробками. К слову, после введения высоких экостандартов качество воздуха в Москве и других крупных городах начало улучшаться. Если производство машин стандарта «Евро-2» станет массовым, то ситуация значительно ухудшится, — пояснил он NEWS.ru.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Дышать станет хуже, прежде всего в мегаполисах с большими пробками

Он также уточнил, что согласно имеющимся исследованиям, больше всех страдают от выхлопных газов дети, поскольку самая высокая концентрация вредных веществ фиксируется на уровне полутора метров от земли. При этом, по данным Greenpeace, в большинстве крупных городов России основным источником загрязнения воздуха является автотранспорт: на него приходится 80–90% всего объёма отравляющих веществ в атмосфере.

Однако винить россиян в приобретении автомобилей с низким экологическим классом не стоит — в складывающихся условиях люди покупают то, что возможно, пояснил NEWS.ru ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Он не исключил, что часть покупателей могла привлечь более низкая цена этих автомобилей, может это говорить и о том, что «параллельный импорт» новых автомобилей современных экологических классов пока не набрал полную силу.

В то же время Баранов призвал не драматизировать ситуацию. По его оценкам, отечественный авторынок давно является одним из самых развитых, поэтому значительного ухудшения ситуации с выхлопами частного транспорта из-за продажи автомобилей низких экологических классов ждать не стоит.

На российском рынке в основном присутствуют машины современных экологических классов, они никуда не уходят, их продолжат эксплуатировать, и увеличение продаж автомобилей со старыми стандартами не повлияет на экологическую ситуацию. Большая часть потребителей вряд ли станет приобретать автомобили низких экологических классов — скорее они купят машины с пробегом высоких экологических классов или дождутся налаживания их «параллельного импорта». Многие потребители могут отказаться покупать машины старых стандартов из-за их недостаточного уровня комфорта, что также скажется на продажах, — считает Баранов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным «Автостата», в России в 2021 году суммарно было зарегистрировано около 60 млн единиц автомобилей. Львиная доля (76%) всех транспортных средств приходится на легковые машины, которых насчитывается 45 млн штук. Вторым по величине является сегмент лёгких коммерческих автомобилей, который занимает в парке 7%, или 4,19 млн единиц. На грузовые автомобили и прицепы/полуприцепы приходится по 6% (3,77 млн и 3,44 млн штук соответственно).

При этом средний возраст парка транспортных средств в России составил 15,2 года. Однако есть категории транспорта, где этот показатель значительно выше: мотоциклы — 28,8 года, грузовики — 21,6 года, у автобусов — 16,6 года. Средний возраст самой многочисленной категории — легковых автомобилей — составляет 13,9 года.