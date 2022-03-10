ВОЗ: ситуация на Украине грозит взрывным всплеском инфекций

Нынешняя ситуация на Украине может привести к резкому всплеску инфекций — одному из четырёх всадников Апокалипсиса, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление директора программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана. По его словам, шокирующим может быть только тот факт, что всё происходит в Европе, где приложена масса усилий, чтобы искоренить заразные заболевания.

Нехватка еды, люди перемещаются. Мы видели подобное в регионе Африканского Рога. Трагически, инфекционные заболевания всегда ассоциировались с одним из четырёх всадников Апокалипсиса. А инфекционные заболевания и конфликты тесно взаимосвязаны. Так что сюрприза здесь не должно быть, — отметил Райан.

По мнению представителя ВОЗ, условия на Украине являются идеальными для распространения заразных болезней, будь то COVID-19, полиомиелит, корь или холера. Кризис в области здравоохранения на Украине становится всё хуже. Многие больницы в городах заброшены, так как у властей нет возможности поддерживать их инфраструктуру, обеспечивать электричеством и топливом.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что на Украине найдены 30 биолабораторий, которые могли быть использованы для производства биооружия. В частности, в них велись работы с чумой и дизентерией. Украинский же Минздрав поставил задачу полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях.