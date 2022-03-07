МО РФ: биологические лаборатории на Украине работали с чумой и дизентерией

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что всё необходимое для реализации военно-биологической программы США вывезено с Украины. По его словам, на Украине военные из России нашли 30 биолабораторий, которые могли быть использованы для производства биооружия. В частности, в них велись работы с чумой и дизентерией. Украинский же Минздрав поставил задачу полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях, пишет «Интерфакс».

По словам Кириллова, заказчиком работ является Управление министерства обороны США по снижению военной угрозы, а в реализации проектов участвует аффилированная с военным ведомством компания, в первую очередь Black and Veatch.

По нашим данным, происходит экстренное сворачивание биологических программ. Проанализированные документы подтверждают, что Министерство здравоохранения Украины поставило задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях, — сказал он.

Как сообщили в Минобороны РФ, на территории Украины в рамках совместных программ с Пентагоном действовало 30 биолабораторий, которые работали с возбудителями опасных инфекций, таких как чума, сибирская язва, бруцеллёз, дифтерия, сальмонеллёз и дизентерия.

Только во Львове было уничтожено 232 ёмкости с возбудителем лептоспироза, 30 — с туляремией, 10 — с бруцеллёзом, пять — с чумой. Всего — более 320 ёмкостей. Номенклатура и избыточное количество биопатогенов свидетельствуют о работах, проводимых в рамках военно-биологических программ, — утверждает Кириллов.

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков ранее заявил, что в лабораториях на территории Украины при спонсорстве США разрабатывались и создавались компоненты для создания биологического оружия. МО РФ также выложило указы Минздрава Украины об уничтожении патогенов в лабораториях Харькова и Полтавы.