ВОЗ оценила вероятность передачи коронавируса по воздуху

https://static.news.ru/photo/548ec650-75e0-11ea-b7fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ЧС Майкл Райан рассказал о передаче коронавируса различными путями. По его словам, больше всего заражений происходит воздушно-капельным путём.

В настоящий момент публикуется много статей о способах бессимптомной передачи вируса. Кажется, в Сингапуре сделали вывод о том, что порядка 6% заражений от бессимптомных людей. Я не буду оспаривать это, но совершенно ясно, что с другой стороны 94% заражений идёт от людей с симптомами, — отметил Райан.

Он добавил, что основными двигателями пандемии остаются чиханье, кашель и заражённые поверхности. На сегодняшний день группа экспертов ВОЗ занята изучением материалов для оценки эффективности использования защитных масок здоровыми людьми, передаёт РИА Новости.

NEWS.ru ранее сообщал о заявлении одного из экспертов ВОЗ. По его словам, пик эпидемии в России ещё не пройден.