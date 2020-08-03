ВОЗ назвала Вьетнам примером в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/bf09adc6-d58d-11ea-a5eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Вьетнам может послужить примером для других стран по борьбе с распространением пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Она сообщила об этом, говоря о новой вспышке коронавируса во Вьетнаме. Отмечается, что вспышка началась в приморском городе Дананг, население которого превышает 1 млн человек. По предположению местных властей, вирус проник в город вместе с нелегалами либо в результате мутации в одной из больниц города, где лечат коронавирус.

Они действуют быстро и всеобъемлюще, у них есть система, которая может помочь взять эту вспышку под контроль. Вот что мы должны видеть во всех странах, — цитирует Керкхове агентство.

Она добавила, что Вьетнам испытывала «очень низкую нагрузку и низкую смертность». Кроме того, власти Вьетнама делают все возможное, чтобы не допустить появления крупного инцидента.

С 1 июля Дананг покинули около 800 тысяч приезжих. Новые случаи COVID-19, связанные с этим городом, были отмечены в других населённых пунктах, включая столицу — Ханой. Власти Дананга с 25 июля провели около 8,2 тысячи тестов, они планируют нарастить их количество до 8–10 тысяч в день. На карантин в связи с новой вспышкой помещены более 90 тысяч человек.

Ранее, как передавал NEWS.ru, представитель ВОЗ заявил, что открытый во Вьетнаме новый штамм коронавируса не опаснее других разновидностей SARS-CoV-2.