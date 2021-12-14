ВОЗ назвала срок наступления пика заболеваемости «омикроном»

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал сроки наступления пика заболеваемости штаммом «омикрон». По его словам, до этого осталось несколько недель, приводит слова врача ТАСС.

В местах, где была выявлена эта мутация вируса, она распространялась очень быстро.

Поэтому полагаю, что у нас есть несколько недель, прежде чем мы достигнем пика. Но этого времени всё же достаточно, чтобы подготовиться, — пояснил Райан.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, то «омикрон» уже распространился в большинстве стран мира. Сейчас таких государств насчитывается 77.

Реальность такова, что «омикрон», вероятно, присутствует в большинстве стран, даже если он еще не был обнаружен. «Омикрон» распространяется со скоростью, которую мы не наблюдали ни с одним из предыдущих вариантов. Мы обеспокоены тем, что люди считают «омикрон» обычным. К настоящему времени мы узнали, что недооцениваем этот вирус на свой страх и риск, — добавил глава ВОЗ.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что «омикрон»-штамм COVID-19 оказался очень заразным. Так, в сравнении с «дельтой», носитель которой может заразить в среднем 0,8 человека, инфицированный «омикроном» может распространить его на 3–3,5 человека.