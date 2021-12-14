ВОЗ назвала срок наступления пика заболеваемости «омикроном»
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
05:35, 15 декабря 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал сроки наступления пика заболеваемости штаммом «омикрон». По его словам, до этого осталось несколько недель, приводит слова врача ТАСС.
В местах, где была выявлена эта мутация вируса, она распространялась очень быстро.
Поэтому полагаю, что у нас есть несколько недель, прежде чем мы достигнем пика. Но этого времени всё же достаточно, чтобы подготовиться, — пояснил Райан.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, то «омикрон» уже распространился в большинстве стран мира. Сейчас таких государств насчитывается 77.
Реальность такова, что «омикрон», вероятно, присутствует в большинстве стран, даже если он еще не был обнаружен. «Омикрон» распространяется со скоростью, которую мы не наблюдали ни с одним из предыдущих вариантов. Мы обеспокоены тем, что люди считают «омикрон» обычным. К настоящему времени мы узнали, что недооцениваем этот вирус на свой страх и риск, — добавил глава ВОЗ.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что «омикрон»-штамм COVID-19 оказался очень заразным. Так, в сравнении с «дельтой», носитель которой может заразить в среднем 0,8 человека, инфицированный «омикроном» может распространить его на 3–3,5 человека.