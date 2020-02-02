https://static.news.ru/photo/81a9c25e-45be-11ea-acaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Пневмония нового типа 2019-nCoV чаще всего передаётся от людей, у которых уже имеются какие-либо симптомы недуга. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, пояснив, что случаи заражения при отсутствии других признаков встречаются редко.

Главным фактором передачи, согласно имеющимся на настоящий момент данным, являются случаи, характеризующиеся наличием симптомов, — говорится в сообщении организации, которое приводит ТАСС.

По данным ВОЗ, распространению коронавируса способствуют чиханье и кашель больных людей.

По состоянию на 2 февраля число погибших от коронавирусной инфекции нового типа в Китае достигло 304 человек. Количество инфицированных составило 14,3 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что фото поражённых коронавирусом лёгких шокировали медиков. Результаты томографии пациентки, заражённой пневмонией нового типа 2019 nСоV, обнародовал журнал Radiology. На первом фото показаны помутнения с «эффектом матового стекла». Второй снимок сделан спустя три дня и демонстрирует расширение поражённых коронавирусом областей.