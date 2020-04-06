ВОЗ дала рекомендации на время самоизоляции

https://static.news.ru/photo/2ca56ece-7814-11ea-aa73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elisa Lingria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во Всемирной организации здравоохранения разъяснили правила самоизоляции в условиях пандемии коронавируса. Как заявил глава Европейского офиса ВОЗ Жоао Бреда, при работе из дома важно делать перерывы каждые полчаса.

Это могут быть танцы под любимого исполнителя, игры с детьми, небольшая уборка или уход за садом, — цитирует его РИА Новости.

По его словам, ежедневно нужно выделять время на физическую активность. Если это высокоинтенсивные нагрузки, то им необходимо посвящать 75 минут в день. При нагрузках средней интенсивности достаточно 150 минут.

Этим нормам можно следовать даже не выходя из дома, без специального спортивного оборудования и в условиях ограниченного пространства, — пояснил Бреда.

Представитель ВОЗ призвал не злоупотреблять сахаром и жирами, а также отказаться от алкоголя. В период самоизоляции, по его словам, нужно отдавать предпочтение овощам, фруктам и полезным злакам.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты посоветовали россиянам во время самоизоляции отказаться от сладкого газированного алкоголя и алкогольных напитков с высоким содержанием калорий.