Вот как куриное филе в сметанном кляре взорвет ваши вкусовые рецепторы

Вот как куриное филе в сметанном кляре взорвет ваши вкусовые рецепторы

Куриное филе в сметанном кляре — простой и быстрый рецепт, который понравится и новичкам, и опытным кулинарам. Сметанный кляр, приготовленный из муки, яиц и сметаны с добавлением сушеных трав, образует тонкую хрустящую корочку, которая сохраняет сочность мяса. Такое филе получается нежным, ароматным и очень вкусным.

Ингредиенты

Куриное филе — 500 г

Яйца — 2 шт.

Сметана — 2 ст. л.

Пшеничная мука — 4 ст. л.

Сушеные итальянские травы — 0,5–1 ч. л.

Соль — по вкусу

Молотый черный перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Как приготовить куриное филе в сметанном кляре

Нарежьте куриное филе на порционные кусочки. Отбейте их с двух сторон, посолите и поперчите. В миске взбейте яйца со сметаной, сушеными травами, солью и перцем. Постепенно вмешайте муку, пока не получится густой кляр, который хорошо обволакивает ложку и стекает лентой. При необходимости добавьте муки. Обмакните каждый кусочек филе в кляр с обеих сторон. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжаривайте филе по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые отбивные выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, затем подавайте к столу.

Этот рецепт куриного филе в сметанном кляре подарит вам сочное и ароматное блюдо, которое идеально подходит для быстрого ужина или семейного обеда.

Приятного аппетита!

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