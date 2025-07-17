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17 июля 2025 в 20:46

Вот как куриное филе в сметанном кляре взорвет ваши вкусовые рецепторы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриное филе в сметанном кляре — простой и быстрый рецепт, который понравится и новичкам, и опытным кулинарам. Сметанный кляр, приготовленный из муки, яиц и сметаны с добавлением сушеных трав, образует тонкую хрустящую корочку, которая сохраняет сочность мяса. Такое филе получается нежным, ароматным и очень вкусным.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 500 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Пшеничная мука — 4 ст. л.
  • Сушеные итальянские травы — 0,5–1 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Молотый черный перец — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки

Как приготовить куриное филе в сметанном кляре

  1. Нарежьте куриное филе на порционные кусочки. Отбейте их с двух сторон, посолите и поперчите.
  2. В миске взбейте яйца со сметаной, сушеными травами, солью и перцем.
  3. Постепенно вмешайте муку, пока не получится густой кляр, который хорошо обволакивает ложку и стекает лентой. При необходимости добавьте муки.
  4. Обмакните каждый кусочек филе в кляр с обеих сторон.
  5. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжаривайте филе по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
  6. Готовые отбивные выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, затем подавайте к столу.

Этот рецепт куриного филе в сметанном кляре подарит вам сочное и ароматное блюдо, которое идеально подходит для быстрого ужина или семейного обеда.

Приятного аппетита!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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