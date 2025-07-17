Вот как куриное филе в сметанном кляре взорвет ваши вкусовые рецепторы

Куриное филе в сметанном кляре — простой и быстрый рецепт, который понравится и новичкам, и опытным кулинарам. Сметанный кляр, приготовленный из муки, яиц и сметаны с добавлением сушеных трав, образует тонкую хрустящую корочку, которая сохраняет сочность мяса. Такое филе получается нежным, ароматным и очень вкусным.
Ингредиенты
- Куриное филе — 500 г
- Яйца — 2 шт.
- Сметана — 2 ст. л.
- Пшеничная мука — 4 ст. л.
- Сушеные итальянские травы — 0,5–1 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Молотый черный перец — по вкусу
- Растительное масло — для жарки
Как приготовить куриное филе в сметанном кляре
- Нарежьте куриное филе на порционные кусочки. Отбейте их с двух сторон, посолите и поперчите.
- В миске взбейте яйца со сметаной, сушеными травами, солью и перцем.
- Постепенно вмешайте муку, пока не получится густой кляр, который хорошо обволакивает ложку и стекает лентой. При необходимости добавьте муки.
- Обмакните каждый кусочек филе в кляр с обеих сторон.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжаривайте филе по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
- Готовые отбивные выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, затем подавайте к столу.
Этот рецепт куриного филе в сметанном кляре подарит вам сочное и ароматное блюдо, которое идеально подходит для быстрого ужина или семейного обеда.
Приятного аппетита!
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