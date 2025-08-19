Вот что делает моя бабушка с кабачками — такую вкусноту сметают с тарелок

Оладьи из кабачков с адыгейским сыром — это проверенный годами рецепт, который превращает простые овощи в настоящее лакомство. Бабушкин секрет кроется в идеальном сочетании хрустящей корочки и нежной молочной начинки. Такие оладьи не стыдно подать и к завтраку, и к праздничному столу.

Для приготовления натрите 600 г молодых кабачков, посолите и отожмите сок. Добавьте 150 г тертого адыгейского сыра, 2 яйца, 3 ст. л. муки и пучок укропа. Жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны под крышкой. Готовые оладьи получаются золотистыми снаружи, с тягучей сырной серединкой.

Подавайте горячими со сметаной — это блюдо покорит даже тех, кто не любит кабачки. А еще эти оладьи можно заморозить и быстро разогревать к завтраку. Попробуйте — и этот рецепт станет вашей семейной традицией!

