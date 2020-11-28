Мужчины пытались украсть крышку канализационного люка и провалились в него

https://static.news.ru/photo/6e80aa5a-3189-11eb-aaa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

На камеру видеонаблюдения в Петрозаводске попала неудачная попытка кражи крышки от канализационного люка.

На обнародованных кадрах видно, как двое мужчин достают крышку люка и кладут её в багажник машины. Затем автомобиль сдаёт немного назад и проваливается одним колесом в этот же люк, сообщает издание «Столица на Онего». Незадачливые злоумышленники поторопились обратиться за помощью к постороннему водителю.

В издании отметили, что правоохранители уже установили личности главных действующих лиц.

Как сообщал NEWS.ru, житель канадской провинции Британская Колумбия застрял в канализации вверх ногами. По словам помощника начальника местной пожарной охраны Кэма Томсона, мужчина уронил в канализацию свои очки и телефон, полез за ними и застрял. Прибывшие пожарные обнаружили, что головой канадец едва не касался воды. Он выловил свой телефон, позвонил жене и попросил, чтобы она вызвала спасателей. Пожарные и полицейский вытащили мужчину из канализации. Он не пострадал.