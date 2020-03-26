https://static.news.ru/photo/6a8ee0c4-6e98-11ea-99ca-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство Подмосковья намерено увеличить на 1,2 тысячи количество больничных коек в инфекционных отделениях региона. Сейчас лечебные учреждения располагают 2,7 тысячи подобных коек, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

В связи с распространением коронавируса мы сейчас создаем дополнительные места для 1,2 тыс. коек. У них будет всё необходимое оборудование, в том числе реанимационное, а также аппараты ИВЛ и КТ, — написал чиновник на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава региона добавил, что часть новых мест организуют в Звенигородском клиническом центре восстановительной медицины. Сегодня в учреждении ведётся срочный ремонт двух зданий. Корпуса с отдельными боксами для пациентов должны сдать 4–5 апреля 2020 года.

В мире число заразившихся COVID-19 превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев. Согласно последним данным, в РФ зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что регионы увеличат количество инфекционных коек для размещения пациентов с коронавирусной инфекцией (COVID-19). Соответствующее распоряжение отдал глава российского кабмина Михаил Мишустин. Результаты работы проверит Росздравнадзор.